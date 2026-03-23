32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, yapılan operasyonlarda FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 64 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 41'inin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin terör örgütü ile irtibatlı oldukları belirtiliyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 32 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, örgüt içerisinde sözde sorumlu kişiler ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 64 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
