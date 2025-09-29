FETÖ Üyesi Yalova'da Yakalandı

Haberler

Yalova'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi H.O. gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
