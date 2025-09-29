FETÖ Üyesi Yalova'da Yakalandı
Yalova'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi H.O. gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yalova'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O'nun kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.O, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
