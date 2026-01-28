FETÖ hükümlüsü ihraç üsteğmen çatıda yakalandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç., bir binanın çatısında yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ihraç üsteğmen D.Ç.'nin İzmit ilçesinde bir binada saklandığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, binanın çatısına yakalanan D.Ç. gözaltına alındı.

Haber: Selda Hatun TAN/İzmit(Kocaeli),