Haberler

FETÖ hükümlüsü ihraç üsteğmen çatıda yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç., bir binanın çatısında yakalandı. Operasyonu terörle mücadele ekipleri gerçekleştirdi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç., bir binanın çatısında yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ihraç üsteğmen D.Ç.'nin İzmit ilçesinde bir binada saklandığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, binanın çatısına yakalanan D.Ç. gözaltına alındı.

Haber: Selda Hatun TAN/İzmit(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgerci, kendi başını yaktı
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi