FETÖ Üyesi Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı
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Balıkesir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Balıkesir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü R.K'nin (42) Karesi ilçesindeki bir adreste olduğunu belirledi.

Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan R.K, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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