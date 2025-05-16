FETÖ Üyesi Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı
Balıkesir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Balıkesir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü R.K'nin (42) Karesi ilçesindeki bir adreste olduğunu belirledi.
Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan R.K, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel