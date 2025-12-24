Afyonkarahisar'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.G. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel