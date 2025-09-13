Haberler

FETÖ Üyesi Firari Yalova'da Yakalandı

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.İ.B, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.İ.B'nin Çınarcık ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla D.İ.B, yakalandı.

Hükümlü, jandarma ve savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
