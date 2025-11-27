FETÖ Üyesi Firari Sivas'ta Yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.Ç. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube ve Şarkışla Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.Ç'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel