FETÖ Üyesi Firari Sivas'ta Yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G'yi yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
