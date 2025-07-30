FETÖ Üyesi Firari Kayseri'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Kayseri'de Yakalandı
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D. jandarma tarafından Bünyan ilçesinde yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D, Bünyan ilçesinde yakalandı.

Firarinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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