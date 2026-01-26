Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 23 Ocak'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı. H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel