Samsun'da firari FETÖ üyesi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.B. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.B. (50), yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. tespit edildi. Düzenlenen operasyonla firari hükümlü, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B., Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
