FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Marmaris'te Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ üyesi olarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli Çetibeli Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Çetibeli Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.