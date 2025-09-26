Haberler

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Marmaris'te Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Marmaris'te Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ üyesi olarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli Çetibeli Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Çetibeli Bölge Trafik Uygulama Noktası'nda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
