Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'i yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
