Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'i yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner