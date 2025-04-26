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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde FETÖ üyesi olduğu için 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.A. yakalandı. Jandarma ekipleri, yapılan operasyonla firari hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.A'nın Nurdağı'ndaki bir adreste saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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