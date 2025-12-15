Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Erzurum'un İspir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve İspir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İspir ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.