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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Bandırma'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Bandırma'da Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.B. yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü bir adreste tespit edip gözaltına aldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Bandırma Şubesi ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü İ.B'nin ilçedeki bir adreste olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan İ.B, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel
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