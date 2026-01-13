Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın ilçe merkezinde olduğunu belirledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.