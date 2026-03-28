6 yıldır firari olarak aranan FETÖ üyesi eski polis Silivri'de yakalandı

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 24 yıl 2 ay hapis cezası alan eski polis memuru Ali Fuat A., Silivri'de gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi. Firari olan şüpheli, uzun süredir aranmaktaydı.

FETÖ Terör örgütüne üye olmak, casusluk, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak gibi suçlardan, 24 yıl 2 ay hapis cezası alan ve 2020 yılından bu yana her yerde aranan eski polis memuru Ali Fuat A., Silivri'de gözaltına alındı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Selam Tevhid'de kumpas davasında, 'Casusluk', 'suç uydurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'hukuka aykırı olarak kişilerin verilerini kaydetmek', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'örgüte üye olmak' suçlarından 24 yıl 2 ay hapis cezası alan Ali Fuat A. 16 Aralık 2020 tarihinden bu yana aranıyordu.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Silivri'de olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Ali Fuat A. yakalanarak gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2014 yılında İstanbul'da meydana gelen 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek', 'Silahlı Terör örgütüne üye olmak', 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' ve 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 adet Uyap aranmasının olduğu ayrıca 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
