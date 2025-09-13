Haberler

FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Kırıkkale'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü E.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü E.T. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
