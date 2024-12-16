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FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Adana'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Adana'da Yakalandı
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Adana'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olduğu kesinleşen eski 4. sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik'i yakaladı. Lerik, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve yakalandığında yolda yürüyordu.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüt üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik'in merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Lerik'i yolda yürüdüğü sırada yakaladı.

Yusuf Lerik, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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