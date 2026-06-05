Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski astsubay yakalandı
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay H.A., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski astsubay H.A'nın (33) saklandığı adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin