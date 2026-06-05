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Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski astsubay yakalandı

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Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay H.A., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski astsubay H.A'nın (33) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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