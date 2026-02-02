Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Aksaray'da görevli örgüt üyesi askeri personel sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen meslekten ihraç edilen eski sağlıkçı A.T. (42) ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (58) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.