FETÖ Üyeliğinden Hükümlü Firari Erzurum'da Yakalandı

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üyelikten hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Aşkale ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.