FETÖ Üyeliğinden Hükümlü Firari Erzurum'da Yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, Aşkale ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri, terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, yaptığı çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üyelikten hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Aşkale ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel