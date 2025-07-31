FETÖ Üyeliğinden Hükümlü Firari Erzurum'da Yakalandı

FETÖ Üyeliğinden Hükümlü Firari Erzurum'da Yakalandı
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Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, Aşkale ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri, terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üyelikten hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Aşkale ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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