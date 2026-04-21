Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü eski astsubay Ö.Ö.D, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay Ö.Ö.D'yi, belirlenen adreste operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan