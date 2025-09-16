FETÖ Üyeliğinden Aranan Eski Astsubay Kayseri'de Yakalandı

Haberler

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay T.İ, Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ (36) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
