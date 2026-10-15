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FETÖ üyeliği iddiasıyla 10 yıldır aranan şüpheli Afyonkarahisar'da tutuklandı

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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yaklaşık 10 yıldır aranan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği gerekçesiyle 10 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, FETÖ üyeliği iddiasıyla yaklaşık 10 yıldır aranan M.K'nin adresini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda M.K. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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