Haberler

FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin 50 sanığa dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan'daki Topçular İş Merkezi'nde örgütsel toplantılar yaptıkları tespit edilen 50 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, gizli tanık ifadeleri ve dijital delillerle desteklenen suçlamalar yer almakta.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, Eyüpsultan'da bulunan Topçular İş Merkezi'ndeki bir dükkanda örgütsel toplantılar yaptıkları belirlenen 50 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "PHN789TKM" kod adlı gizli tanığın Topçular İş Merkezi'nde örgütsel toplantılar yapıldığı yönündeki beyanları üzerine, bu kişilerin kimliğinin tespit edilmesi ve FETÖ ile irtibatlarının belirlenmesine yönelik emniyet birimlerince yapılan çalışma sonucunda rapor hazırlandığı belirtildi.

Gizli tanığın beyanlarında isimleri geçen ve FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin faaliyet yürüttükleri belirtilen sanıkların HTS kayıtlarının incelendiği anlatılan iddianamede, sanıkların cep telefonlarına ilişkin yapılan baz incelemesinde, Topçular İş Merkezi'nde birlikte olduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, HTS ve MASAK raporlarının gizli tanığın beyanlarını destekler nitelikte olduğu, sanıklardan elde edilen dijital materyallerde örgütsel amaçla kullanıldığı değerlendirilen uygulamalar ile fotoğraflar bulunduğu ifade edildi.

Sanıkların İstanbul'da farklı görev ve sorumluluklarının bulunduğu, sözde sorumluların yeniden yapılanma ve örgütsel canlılıklarını korumak amacıyla kurban dağıtımı ve para yardımı gibi organizasyonlar düzenledikleri belirtilen iddianamede, yurt dışından gelen nakdi paranın yine örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla geçmiş dönemde "silahlı terör örgütüne üye olmak" ya da "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından adli işlem görmüş kişilere dağıtıldığı anlatıldı.

İddianamede, MASAK'tan alınan rapora göre de sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem kaydı bulunan kişilerle para alışverişi olduğu anlatıldı.

Yapılan aramalarda olağan akışa aykırı yüklü miktarda para ele geçirildi

Gizli tanığın ifadesinde, örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda nakdi para yardımı yaptığını söylediği kişilerin ikametlerindeki aramalarda, olağan akışa aykırı değerlendirilebilecek yüklü miktarda nakit para ele geçirildiği belirtilen iddianamede, yapılan aramalarda çok sayıda doküman da bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallerin belli periyotlarda yenilendiği ya da ikinci el telefon satın alındığının sanıklar tarafından beyan edildiği anlatıldı.

İddianamede, 50 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanması sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son! Günlerdir konuşulan isim ihraç ediliyor

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla havaya ateş ederek karşılık verdi

Müzik sesine şikayet eden komşularına kalaşnikofla karşılık verdi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı