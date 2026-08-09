Keşan'da FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı: 3 tutuklama
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. Operasyonda ayrıca hakkında uyuşturucu ticareti suçundan yurt dışı çıkış yasağı bulunan bir kişi ve organizatör olduğu belirtilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Gelibolu kara yolunda F.K. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki sürücü ve organizatör F.K., hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.İ. ile FETÖ/PDY şüphelileri E.T., Z.T.E. ve S.T. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.İ. ve F.K., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.T., Z.T.E. ve S.T. tutuklandı.