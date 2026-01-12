Haberler

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 14 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi.

İZMİR merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki polis ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'nda hücre yöneticisi oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, İzmir merkezli Burdur ve Tokat'ta 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

