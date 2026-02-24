Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Fetö/Pdy'ye Yönelik Yürütülen Soruşturmalarda 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer alan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalanırken, 5'inin yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında, 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT Başkanlığıyla kolluk kuvvetlerinin birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY terör örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer alan, haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

Şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5'inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edilmiştir. Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA
