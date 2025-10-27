FETÖ/PDY'ye Yönelik Dev Operasyon: 20 Gözaltı

KONYA merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün Konya merkezli Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 20 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.