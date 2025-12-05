FETÖ/PDY Üyesi İş İnsanı Yakalandı
Aydın'da, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş insanı Z.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Z.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AYDIN'da, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş insanı Z.Ç., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan FETÖ/PDY firarisi Z.Ç., dün Kızılcaköy Kavşağı yakınlarında durdurulan bir araç içerisinde yakalandı. FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş insanı Z.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel