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FETÖ/PDY Üyesi Hakim Tutuklandı

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Bursa'da FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hakim Hikmet Şen, saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

BURSA'da, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen hakim Hikmet Şen, saklandığı evde yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen'in, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Dün saat 23.30 sıralarında eve baskın düzenleyen ekipler, Şen'i yakalayıp gözaltına aldı. Şen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hikmet Şen Bursa Hakim Cezaevi Terör Gözaltı Hukuk Politika Güncel Haberler

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