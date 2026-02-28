Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilmiş astsubay F.D., polis operasyonu ile yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç astsubay F.D., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç astsubay F.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.