Üye Girişi
Haberler

FETÖ/PDY Operasyonunda 12 Gözaltı

FETÖ/PDY Operasyonunda 12 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ve Rize'de gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik yapıldı.

İZMİR ve Rize'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' yazışma içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan ve KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, İzmir'in Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Rize'de şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel İzmir Terör Suç

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

Erken seçim çağrısı yapan muhalefet bu anketi görmesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 2 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze hızı ve etki alanı ne? Balistik füzeyi hangi ülkeler kullanıyor? Lise KPSS sonuçları: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı! Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları! Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! Cemal Enginyurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Cemal Enginyurt kaç yaşında, nereli? Cemal Enginyurt biyografisi! MEB TYP kura sonuçları! MEB temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı? Arzu Çerkezoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında, nereli? Arzu Çerkezoğlu biyografisi! Nuri Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuri Şahin hangi takımda? Fatih Portakal ne dedi? Fatih Portakal neden gündem oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });