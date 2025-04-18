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FETÖ/PDY Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir merkezli yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasıyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

İZMİR merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında ifade ve teşhis bulunan, ayrıca ankesörlü/kontörlü sabit hatlar üzerinden arandıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik bugün operasyon düzenlendi. İzmir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullarla ilişiği kesilenlerin de olduğu bildirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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