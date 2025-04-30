Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü

Putin'e destek için gönderdiği binlerce askerden Kim'i yıkan haber

FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Gözaltına Alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla, FETÖ terör örgütü tarafından bir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları iddia edilen 18 doktor gözaltına alındı. Operasyon, 10 ilde gerçekleştirildi.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Polis, İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da operasyon düzenledi. FETÖ tarafından bir yurtta yapılmış TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları ileri sürülen 18 doktor gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyon Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da gerçekleştirildi. Örgüte destek veren bir yurtta yapıldığı öne sürülen TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları belirtilen tamamı aktif doktorluk yapan 18 kişi gözaltına alındı. Konutlarında yapılan aramalarda bazı malzemelerine de el konan doktorlar emniyet merkezine götürüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.