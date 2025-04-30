FETÖ Operasyonu: 18 Doktor Gözaltına Alındı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Polis, İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da operasyon düzenledi. FETÖ tarafından bir yurtta yapılmış TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları ileri sürülen 18 doktor gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyon Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da gerçekleştirildi. Örgüte destek veren bir yurtta yapıldığı öne sürülen TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları belirtilen tamamı aktif doktorluk yapan 18 kişi gözaltına alındı. Konutlarında yapılan aramalarda bazı malzemelerine de el konan doktorlar emniyet merkezine götürüldü.