38 ilde FETÖ operasyonu; 298 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 38 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 298 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. 182 kişi tutuklandı, 75 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.
İçişleri Bakanlığı : 38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 182'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı