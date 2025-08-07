FETÖ'nün Üst Düzey İmamı Hakan Kahraman Manisa'da Yakalandı

FETÖ'nün Üst Düzey İmamı Hakan Kahraman Manisa'da Yakalandı
Güncelleme:
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken MİT'in operasyonuyla Manisa'da yakalandı. Kahraman, hakkında mahkumiyet kararı bulunan bir isim.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman'ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi. Hakkında mahkumiyet kararı ile aranma kaydı bulunan Kahraman, MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen operasyon sonucunda Manisa'da yakalandı. FETÖ'nün üst düzey mahrem imamı Kahraman'ın, adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
