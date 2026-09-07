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FETÖ'nün suikast timinde yer alan Karatepe'ye maddi destek sağladığı iddia edilen 10 şüpheli adliyede

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları iddia edilen 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları iddia edilen 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları öne sürülen 10 zanlının, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine sevk edildi.

Olay

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüş, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen 10 şüpheli ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

10 yıldır aranan FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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