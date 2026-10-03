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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına dair Konya operasyonunda 20 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilenler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, Konya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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