FETÖ'nün "güncel yapılanması" soruşturmasında 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.

Kaynak: AA