Haberler

FETÖ'nün "güncel yapılanması" soruşturmasında 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.

Kaynak: AA
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar 'Bu kadar da olmaz' diyor

Hull City'den başka takımı da var! Puan durumuna bakanlar şokta
'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

"Vanlı Kara Haydar"a bak sen! Yeni görüntüler ağızları açık bıraktı
Ankara’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon! Gaygubet evlerinden çıktılar
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı bahiste milyarlık ağ! 42 kişi gözaltında, 8 kişi aranıyor
Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı

Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı
Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Anlık denge kaybı sonu oldu!