FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Yapılanmasına Operasyon: 10 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, örgütün sivil imamlarıyla kontörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda Başsavcılıkça, biri muvazzaf, 9'u ilişiği kesilmiş 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

