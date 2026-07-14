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FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetine giden 8 aylık süreç deşifre edildi

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte, elebaşı Gülen'in talimatıyla 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından başlayan ve 8 ay boyunca Ankara, İstanbul ve Pensilvanya arasında sivil imamlar ile cuntacı askerlerin yürüttüğü gizli toplantı trafiği ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine giden karanlık planı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandıkta umduğunu bulamayan elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla başlayan ve sivil imamlar ile cuntacı askerlerin Ankara, İstanbul ve Pensilvanya üçgeninde 8 ay boyunca yürüttüğü gizli toplantı trafiğiyle şekillendirdiği belirlendi.

FETÖ'nün darbe planlamasını 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin hemen ardından uygulamaya koyduğu tespit edildi.

Siyasi nüfuz kurma ve bürokrasi kanalıyla devleti ele geçirme çabaları sandıkta karşılık bulmayan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla başlayan karanlık süreç, 8 ay boyunca kesintisiz süren gizli bir toplantı trafiğiyle örüldü.

Örgütün bürokrasideki gücünü siyasete tahvil etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, elebaşı Gülen "darbe" talimatını verdi. 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da gerçekleştirilen ilk planlama toplantısının ardından ihanet şebekesinin çekirdek kadrosu oluşturuldu.

FETÖ'nün "sivil imamları" Adil Öksüz ve Kemal Batmaz öncülüğündeki cunta heyeti, Ankara, İstanbul ve ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt karargahı arasında mekik dokuyarak darbe planına son şeklini verdi.

Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası şekillenen cuntacı heyette, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner yer aldı.

Bu heyet, askeri kanattaki örgüt mensuplarıyla koordinasyonu sağlamak üzere ilk temasları 27-31 Aralık 2015'te Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantının raporu vakit kaybetmeksizin Öksüz ve Batmaz tarafından Pensilvanya'ya götürülerek elebaşının onayına sunuldu.

Darbe hazırlığı, 2016'nın ilk aylarında hızlandı. Ocak ve martta Ankara'da belirlenen hücre evlerinde rütbeli askerlerin katılımıyla seri toplantılar düzenlendi.

Bu kapsamda, 9, 16, 30 Ocak, 20 ve 29 Şubat ile 14 Mart'ta başkentte bir araya gelen cuntacılar, askeri birliklerin durumunu ve katılım sağlayacak personeli tek tek belirledi.

Martın ortasında toplanan veriler ve hazırlanan taslak planlar, onay için yeniden ABD'ye, terör örgütü elebaşına taşındı.

Ankara'da darbe toplantıları

Ankara'da gizlilik kurallarına riayet edilerek sürdürülen toplantılar, 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da da devam etti. Planlamanın son haline yaklaşılırken Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç, 20-25 Haziran 2016'da yeniden Pensilvanya'ya uçarak nihai harekat planına ilişkin son talimatları alıp Türkiye'ye döndü.

Temmuz ayına girildiğinde hazırlıklar artık tamamlanma aşamasına geldi. Adil Öksüz başkanlığında, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara'daki kiralık bir villada dört gün boyunca aralıksız toplantılar yapıldı.

Hava ve kara kuvvetlerinden katılan rütbeli hainlerle gerçekleştirilen bu toplantılarda, Ankara ve İstanbul'da hangi stratejik noktaların işgal edileceği, hangi kamu görevlilerinin derdest edileceği, kullanılacak askeri araç, helikopter ve jetlerin planlaması gibi son rötuşlar yapıldı.

İhanet girişimine günler kala, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da son kez Pensilvanya'ya giderek elebaşı Gülen ile "Darbe Hazırlıkları Son Değerlendirme" toplantısını gerçekleştirdi. 13 Temmuz'da İstanbul'a dönen "sivil imamlar", sahada son kontrolleri başlattı.

Bu kapsamda 12-15 Temmuz'da İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda general ve rütbeli asker o günlerde Hava Harp Okulu'nda hazır bulundu.

14 Temmuz günü örgütün sözde sivil imamlarının yeniden Ankara'ya geçmesiyle birlikte, 15 Temmuz akşamı başlatılacak kanlı girişim için tüm hazırlıklar tamamlanmış oldu. Ancak hainlerin hesap etmediği tek unsur, Türk milletinin, liderinin çağrısıyla meydanlara çıkarak canı pahasına sergileyeceği sarsılmaz milli irade direnişi oldu.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
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