Adana'da FETÖ'nün "bölge muhasebecisi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Güncelleme:
Adana'da FETÖ'nün 'bölge muhasebecisi' olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın örgütle bağlantıları ve faaliyetleri mahkemece değerlendirildi.

Adana'da, FETÖ'nün "bölge muhasebecisi" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık F.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve ByLock kullandığı ve örgütsel yazışmalarda adının geçtiğini belirtti.

Sanığın örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği ve FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ifade eden savcı, örgüt içinde "bölge muhasebecisi" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen F.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.T, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebine bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
