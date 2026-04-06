FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Serkan Dinçer ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık Dinçer'e söz verdi.

Dinçer, 2023 Kasım'dan bu yana tutuklu olduğunu belirterek hiçbir örgüt üyesiyle fikir birliğinin olmadığını, Bora Kaplan'la bir ilişkisinin ve iletişiminin olmadığının bilirkişi raporlarıyla anlaşıldığını savundu.

Tutuklu geçirdiği sürenin cezaya dönüştüğünü kaydeden Dinçer, "Dört günlük gözaltı sürecinde işkenceye uğradım. Cezaevinde kalp krizi geçirdim. Hakkımda hiçbir somut delil yok. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Dinçer'in avukatı, dosyaya giren yeni delillerin müvekkilinin suçsuz olduğunu gösterdiğini öne sürerek basına sızdırıldığı iddia edilen Bora Kaplan ifadelerinin, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davadaki teknik inceleme raporlarına göre, Cengiz Haliç ve Serdar Sertçelik tarafından Bora Kaplan'ın talimatıyla Cevheri Güven'e iletildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Teknik inceleme raporlarının dosyaya eklenmesini isteyen avukat, tahliye talebinde bulundu.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe yazılarak "2025/803 esaslı dosyadaki teknik inceleme raporlarının gönderilmesinin" istenmesine ve sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 12 Mayıs'a ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.