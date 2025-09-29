Haberler

FETÖ Hükümlüsü Kayınvalidesinin Cenazesinde Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski başkomiser O.Ş, kayınvalidesinin cenazesinde jandarma tarafından yakalandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, kayınvalidesinin cenazesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski başkomiser O.Ş'nin, kayınvalidesinin cenazesine geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı bir köyde düzenledikleri operasyonla firariyi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.