Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 73 yaşındaki FETÖ hükümlüsü O.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü O.A. (73) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil