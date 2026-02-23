Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 73 yaşındaki FETÖ hükümlüsü O.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü O.A. (73) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

Tat kaçıran sakatlık! G.Saray derbisinde oynama ihtimali çok zor