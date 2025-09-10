FETÖ Firarisiyle İlgili Davada Emniyet Mensuplarının Yargılanması Devam Ediyor

ANKARA'da FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırdıkları öne sürülen 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada, tek tutuklu sanık Narkotik Şube polisi Serkan Dinçer'in tahliye talebi reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırıldığı iddiasıyla 4 polis hakkında soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü ile bağlantılı 'gizli tanık' davasında tutuksuz yargılamaları devam eden polisler; eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarından 9 yıl 6'şar aydan 21 yıl 6'şar aya kadar, soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer'in ise 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer, tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve avukatlar katılırken eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan yer almadı. Mahkeme Başkanı, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle bu duruşmada karar verilmeyeceğini belirterek, tutuklu sanık Dinçer'in mevcut durumuna ilişkin görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

'MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLMEKTEDİR'

Dosyanın tek tutuklu sanığı Narkotik Şube polisi Serkan Dinçer mütalaaya karşı söz alarak, "15 ay sonra hakkımda iddianame yazıldı ve 23 aydır tutukluyum. Cezaevinde kalp krizi geçirdim, yoğun bakımda yattım. Masumiyet karinesi ihlal edilmektedir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanık Öner ise bu aşamada bir diyeceği olmadığını belirterek, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Avukat beyanlarının ardından ara karar kuran mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanık Dinçer hakkındaki FETÖ/PDY suçlaması nedeniyle GSM numarasının araştırılmasına karar veren mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılarak, Dinçer'in tüm telefon görüşmelerinin istenmesine hükmetti. Diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.