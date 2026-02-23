Fetih yetkilisi Saydam, İsrail'in Batı Şeria'daki "arazileri gasp" kararını değerlendirdi Açıklaması

Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Yardımcısı Sabri Saydam, İsrail'in Batı Şeria'da toprakları "devlet mülkü" olarak kaydetme kararının işgal altındaki bölgenin tamamında kontrolü sağlamaya yönelik sistematik bir adım olduğunu belirtti.

Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki son kararlarını ve artan askeri baskınlar ile fanatik grupların saldırılarını değerlendirdi.

İsrail'in Batı Şeria'da arazi kayıt sürecini yeniden başlatma yönünde bir adım attığını ifade eden Saydam, Filistin tarafı ve bölge ülkelerinin bu girişimi Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir adım olarak değerlendirdiğini aktardı.

"Tam kontrol hedefleniyor"

Fetih Hareketi'nin ilk günden bu yana İsrail'in Batı Şeria'nın tamamında kontrolü sağlamayı hedeflediği yönünde uyarılarda bulunduğunu belirten Saydam, "Bu karar, işgal altındaki bölgenin tamamında kontrolü sağlamaya yönelik sistematik bir adımdır." dedi.

Sahadaki uygulamaların ve siyasi açıklamaların zamanla İsrail Meclisi'nde "bağlayıcı düzenlemelere" dönüştüğünü ifade eden Saydam, "Bu karar çok tehlikeli ve sistematik bir adımdır." diye konuştu.

Bunun Batı Şeria'nın ilhakına izin verilmeyeceği yönündeki uluslararası söylemlerle çeliştiğini dile getiren Saydam, "Sahada yaşananlar açık ve kademeli bir ilhak sürecine işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrı

Saydam, İsrail'in adımlarına karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Siyasi açıklamalar somut adımlarla desteklenmediği sürece bir anlam taşımamaktadır." diye konuştu.

Batı Şeria'daki hızlı yerleşim genişlemesi, topraklara el konulması ve fiili egemenlik uygulamalarına dikkati çeken Saydam, "Batı Şeria'daki gelişmeler sistematik bir sürecin parçasıdır ve bu durum görmezden gelinemez." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerden, bazıları Osmanlı, Ürdün ya da İngiliz Mandası dönemine dayanan tapu ve belgeleri yeniden ibraz etmelerinin istenmesine değinen Saydam, İsrail'in geçmişte geniş çaplı toprak müsadereleri yaptığını ve çeşitli yasal düzenlemeler yoluyla Filistin mülklerine el koyduğunu hatırlattı.

İsrail'in daha önce Filistin topraklarını "Gaip Mallar Yasası" gibi düzenlemeler çerçevesinde kontrol altına aldığını belirten Saydam, "İsrail, gasbettiği topraklar için Filistinlilerden yeni mülkiyet kanıtı isteyemez." dedi ve yeni mülkiyet kanıtı talebinin hukuki bir incelemeden ziyade mülkiyet hakkını ortadan kaldırmayı ve yerleşimleri genişletmeyi amaçladığını söyledi.

İsrail'in toprak gasbını "resmileştirme" kararı

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tam İsrail kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi" hedefleniyor.